Туск дал окончательный ответ, отправит ли Польша своих солдат в Украину

Британский премьер-министр Кир Стармер заявил о готовности отправить миротворческие войска в Украину. Тем не менее, несмотря на этот призыв, польские солдаты в Украине не появятся.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Вопрос решен. Польша будет поддерживать Украину так, как она это делала до сих пор: организационно в соответствии с нашими финансовыми возможностями, с точки зрения гуманитарной и военной помощи. Мы не планируем отправлять польских солдат в Украину. Возможно, другие страны захотят предоставить такие гарантии в будущем", — заявил Туск.

По его словам, сейчас не время думать о создании альтернативы трансатлантическому военному альянсу НАТО. Кроме того, Туск подчеркнул, что страны, которые предлагают гарантии безопасности Украине, должны быть уверены, что смогут их выполнить.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обнадежил заявлением о военном контингенте. По его словам, Украина очень сильно продвинулась в этом вопросе, несмотря на тот факт, что до сих пор есть немало скептиков.

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