США могут вывести часть войск из Европы – адмирал НАТО

Адмирал также подчеркнул – смена приоритетов США означает, что Европе необходимо усилить свою военную силу.

США не выйдут из НАТО, однако могут вывести часть своих войск из Европы.

Об этом глава Военного комитета Альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Bloomberg.

В Мюнхене Драгоне сказал, что США "не выйдут из НАТО". В то же время, он допустил, что в повестке дня может быть вывод части 100 тыс. военных, дислоцированных в Европе. Причина – "некоторые обязательства, которые есть у Соединенных Штатов далеко отсюда, в Тихом океане".

Тем не менее, отметил адмирал, "я не думаю, что из Европы будет вывезено огромное количество американцев".

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Министерство обороны США не ответило журналистам на запрос о комментарии.

Драгоне присоединился ко многим членам НАТО в Европе в призыве увеличить расходы на оборону. Он признал, что смена приоритетов США означает, что континенту необходимо усилить свою военную силу.

"Существует какой-то дисбаланс, поэтому нам нужно восстановить баланс", – сказал адмирал, назвав "кощунством" то, что Европа не в состоянии защитить себя.

Драгоне сказал, что любое сворачивание американской силы в Европе Альянс должен воспринимать с "оперативным подходом". Он добавил, что военные в регионе должны быть в состоянии восполнить пробел.

К слову, 17 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон проведет экстренный саммит европейских лидеров для обсуждения безопасности.