В СНБО предостерегли Европу из-за давних ошибок

Как отмечает руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко, в Европе действуют так же, как десять лет назад. Изменений не наблюдается.

Об этом Коваленко написал в телеграм-канале.

"Европа, к сожалению, ведет себя так же, как и в 2014, и в 2018, и в 2022. Вообще не пытаются даже попытаться изменить что-либо", — подчеркнул Коваленко.

Вероятнее всего, речь идет об отсутствии должного реагирования на российскую агрессию. Оккупанты, безусловно, на Украине останавливаться не собираются. Всем уже очевидно, что следующая цель РФ – европейские страны.

Напомним, согласно данным западной разведки, Россия создала теневое подразделение по проведению тайных операций в Европе.

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