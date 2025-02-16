У РНБО застерегли Європу через давні помилки

Історичні уроки, які Заходу подарувала РФ, не засвоєні.
Як відзначає керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко, у Європі діють так само, як і десять років тому. Змін не спостерігається.
Про це Коваленко написав у телеграм-каналі.
"Європа, на жаль, поводить себе так само, як і в 2014, і в 2018, і в 2022. Взагалі не намагаються навіть спробувати змінити щось", - наголосив Коваленко.
Найімовірніше, йдеться про відсутність належного реагування на російську агресію. Окупанти, безумовно, на Україні зупинятися не збираються. Усім вже очевидно, що наступна ціль РФ – європейські країни.
Нагадаємо, згідно з даними західної розвідки, Росія створила тіньовий підрозділ для проведення таємних операцій у Європі.
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