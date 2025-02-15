Зеленський обговорив із Шольцом роль Європи у миротворчому процесі

Український президент наголосив на важливості європейських інтересів під час майбутніх домовленостей про мир.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із канцлером Німеччини Олафом Шольцом на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Про це український лідер повідомив у своєму Telegram-каналі.

Під час зустрічі лідери двох країн обговорили спільні кроки для досягнення тривалого миру, гарантії безпеки та роль Європи в потенційному миротворчому процесі.

“Будь-які домовленості не можуть нехтувати європейськими інтересами”, - наголосив Зеленський.

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Український президент висловив вдячність канцлеру Шольцу за німецьку підтримку для України від початку російського вторгнення і особливо за лідерство в зміцненні ППО, а також окремо подякував за відкриття найближчим часом хабу єдності українців у Берліні.

“Домовились і надалі працювати разом над зміцненням Європи”, - написав Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав розмови та суперечки щодо розміщення миротворчих сил в Україні "недоречними і передчасними".

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