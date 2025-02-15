Німеччина зробила гучну заяву щодо армії України

Для України гарантією безпеки буде сильна армія, здатна витримати будь-яку економічну чи військову агресію з боку Росії.

Про це заявив Канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК Україна.

"Зараз в Україні близько 1 млн осіб в армії, вони досить добре оснащені. І це говорить, що після війни Україна матиме досить хороші Збройні сили. Але які гарантії ми можемо отримати від Росії, що напад не повториться? Ця гарантія – сильна армія України, яка перевищувала б їхню економічну міць і змогла б вистояти в повоєнний час", – заявив Шольц.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Німеччині вперше погодили екстрадицію українця, який уникав мобілізації на батьківщині.

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