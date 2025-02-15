Германия сделала громкое заявление об армии Украины

Для Украины гарантией безопасности будет сильная армия, способная выдержать любую экономическую или военную агрессию России.

Об этом заявил Канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК Украина.

"Сейчас в Украине около 1 млн человек в армии, они достаточно хорошо оснащены. И это говорит, что после войны Украина будет иметь достаточно хорошие Вооруженные силы. Но какие гарантии мы можем получить от России, что нападение не повторится? Эта гарантия — сильная армия Украины, которая превышала бы их экономическую мощь и смогла бы выстоять в послевоенное время", — заявил Шоуц.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Германии впервые согласовали экстрадицию украинца, избегавшего мобилизации на родине.

Читайте также: