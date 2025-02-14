Бербок отвергла идею Трампа о возвращении России в G7

Министр иностранных дел Германии подчеркнула, что жесткое давление Запада на Россию "должно быть сохранено".

Сотрудничество с путинской Россией невозможно, так же как и ее возвращение в состав "Большой семерки" (G7).

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, 14 февраля, сообщает DPA.

"Как партнеры по G7, мы неоднократно заявляли в течение последних трех лет после начала этого жестокого полномасштабного российского вторжения: нормальное сотрудничество с этой Россией, с Россией Путина, невозможно. Если мы все вернемся на путь мира и эта политика агрессии изменится, то это, конечно, также будет означать, что мы сможем возобновить сотрудничество в самых разных областях", — заявила Бербок в пятницу в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

Бербок также заявила, что если попытка Трампа начать переговоры с Путиным и положить конец российской агрессии приведет к "любым реальным шагам к миру в Украине", Германия будет это приветствовать. Однако жесткое давление Запада на Россию "должно быть сохранено".

"Если теперь появится путь к миру, то весь мир, и прежде всего Европа, вздохнут с облегчением", — сказала она.

После аннексии Крыма Россией в 2014 году Россия была исключена из организации, которая тогда называлась "Большой восьмеркой", и группа была переименована в "Большую семерку". Помимо Германии и США, в состав организации входят Франция, Великобритания, Италия, Канада и Япония.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп ошарашил очередным заявлением – теперь заявил, что был бы рад, если бы Россия снова присоединилась к "Большой семерке", откуда ее выгнали за агрессию против Украины.

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