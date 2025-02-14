Ермак рассказал о встрече с вице-президентом США: подробности

Украина и США будут работать в ежедневном режиме, чтобы разработать действенный мирный план с конкретными гарантиями безопасности.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак высказался о встрече с вице-президентом США Джей Ди Венсом на полях Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, разговор был предметным и конструктивным.

Об этом он заявил в эфире 1+1.

“Это была не просто формальная встреча. Соединенные Штаты заинтересованы в прекращении войны, но важно, чтобы это не было срочное перемирие, а стабильный мир с сильными гарантиями безопасности для Украины», – заявил Ермак.

В то же время, он подчеркнул, что конкретного плана от США Украина пока не получила, ведь любые договоренности должны быть согласованы с Киевом:

Ни один план не может быть разработан без Украины. Ничего об Украине без Украины – это принцип, который мы слышим от лидеров многих стран”, – подчеркнул Ермак.

Также он отметил, что Вашингтон не должен стать посредником между Киевом и Москвой.

По его словам, США, как стратегический партнер, должны поддерживать Украину, а будущий мирный план должен разрабатываться совместно с Украиной, США и Европой.

“Мы уже проходили ситуацию, когда международные посредники пытались договориться с Россией – это был нормандский формат, не давший результат. Нам важно, чтобы Америка была на нашей стороне», – сказал он.

Напомним, в пятницу, 14 февраля, в Мюнхене руководитель Офиса президента Андрей Ермак встретился со спецпредставителем президента США по Украине и России Китом Келлогом. Политики обсудили координацию совместных усилий для достижения справедливого и продолжительного мира.

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