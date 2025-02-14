Глава МИД Британии раскрыл детали разговора с Вэнсом об Украине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в пятницу, 14 февраля заявил, что он и вице-президент США Джей Ди Вэнс согласились, что для завершения войны в Украине необходимо, чтобы ее лидер, президент Владимир Зеленский, был частью любых мирных переговоров.

Об этом пишет Reuters.

"Я был очень воодушевлен нашим разговорами об Украине. У всех нас есть желание положить конец этой ужасной войне. Мы разделяем мнение о том, что должен быть прочный мир... Было достигнуто соглашение, что Зеленский и украинцы должны быть частью этой согласованной сделки", – сказал Лэмми журналистам в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности после встречи с Вэнсом.

При этом Лэмми отметил, что телефонный разговор Трампа с Путиным, который состоялся двумя днями ранее, нельзя считать началом мирных переговоров.

"На данный момент это всего лишь разговоры. Мы далеки от мира, достигнутого путем переговоров", — подчеркнул Дэвид Лэмми.

Напомним, президент Чехии Павел на встрече со спецпредставителем президента США Келлогом заявил, что Украина и Европа должны быть полноправными участниками переговорного процесса.

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