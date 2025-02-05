Глава МИД Великобритании оценил готовность Путина к переговорам

Великобритания продолжит максимально помогать Украине, которая "боретесь в этой ужасной войне".

Президент Российской Федерации Владимир Путин не изъявляет желания садиться за стол переговоров и завершать войну в Украине. Поэтому правительство Британии продолжает оказывать максимальную помощь Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми на встрече с Владимиром Зеленским, сообщили на сайте украинского президента.

"Наша оценка в том, что Путин не хочет вести никаких переговоров сейчас", — сказал он.

Также читайте У Путина испугались 100-летнего соглашения между Украиной и Британией

Дэвид Лемми заверил, что Великобритания продолжит максимально помогать Украине, которая "боретесь в этой ужасной войне", и поощряет других партнеров делать то же самое.

В частности, Великобритания выделит 2 млрд. фунтов стерлингов на усиление украинских оборонных способностей. Соответствующее соглашение между правительствами государств ратифицировала вчера Верховная Рада Украины.

В ходе этой встречи стороны также подробно обсудили ужесточение санкций против РФ, в том числе ее нефтяной отрасли и ОПК, и использование замороженных российских активов в пользу Украины.

Напомним, в среду, 5 февраля, в Киев прибыл с визитом министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.

Читайте также: