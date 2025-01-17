Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на столетнее соглашение, которое накануне подписали Украина и Великобритания.

Свои комментарии Песков озвучил российским средствам массовой пропаганды.

Заметим, что подписанное между Киевом и Лондоном соглашение среди всего прочего предполагает сотрудничество стран в Азовском море. Его Россия считает своим внутренним. Поэтому Песков заявил, что поскольку Британия – страна НАТО, "возможное продвижение ее военной инфраструктуры к границам РФ не может не беспокоить".

Спикер российского диктатора также сказал об отсутствии ожиданий того, что произойдет значительное изменение позиции США в отношении войны России против Украины, несмотря на заявления о готовности к переговорам.

"Прибегать к каким-то чрезмерным ожиданиям не нужно, коренных изменений быть не может", – сказал Песков.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Британии Кир Стармер подписали соглашение о 100-летнем партнерстве между государствами. Соглашение содержит закрытую, тайную часть.

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