У Путіна злякалися 100-річної угоди України з Британією

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відреагував на сторічну угоду, яку напередодні підписали Україна та Велика Британія.

Свої коментарі Пєсков озвучив російським засобам масової пропаганди.

Зауважимо, підписана між Києвом та Лондоном угода з-поміж усього іншого передбачає співпрацю країн в Азовському морі. Його Росія вважає своїм внутрішнім. Тож Пєсков заявив, що оскільки Британія – країна НАТО, "можливе просування її військової інфраструктури до кордонів РФ не може не турбувати".

Речник російського диктатора також сказав про відсутність очікувань того, що відбудеться значна зміна позиції США щодо війни Росії проти України, попри заяви про готовність до переговорів.

"Вдаватися до якихось надмірних очікувань не потрібно, докорінних змін бути не може", – сказав Пєсков.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Британії Кір Стармер підписали угоду про 100-річне партнерство між державами. Угода містить закриту, таємну частину.

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