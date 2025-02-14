Очільник МЗС Британії розкрив деталі розмови з Венсом про Україну

Велика Британія та США дотримуються єдиної думки, що Зеленський має брати участь у мирних переговорах.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі у п'ятницю, 14 лютого, заявив, що він і віцепрезидент США Джей Ді Венс погодилися, що для закінчення війни в Україні необхідно, щоб її лідер, президент Володимир Зеленський, був частиною будь-яких мирних переговорів.

Про це пише Reuters.

"Я був дуже натхненний нашими розмовами про Україну. Всі ми маємо бажання покласти край цій жахливій війні. Ми поділяємо думку про те, що має бути міцний мир... Було досягнуто згоди, що Зеленський та українці повинні бути частиною цієї узгодженої угоди", – сказав Леммі журналістам у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки після зустрічі з Венсом.

Водночас Леммі зазначив, що телефонну розмову Трампа з Путіним, яка відбулася двома днями раніше, не можна вважати початком мирних переговорів.

"Наразі це лише розмови. Ми далекі від миру, досягнутого шляхом переговорів", – підкреслив Девід Леммі.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел на зустрічі зі спецпредставником президента США Келлогом заявив, що Україна та Європа мають бути повноправними учасниками переговорного процесу.

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