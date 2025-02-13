Трамп ответил, будет ли Украина участвовать в переговорах о прекращении войны

Трамп отверг критику, что он должен был сначала поговорить с Зеленским, а не с Путиным.

После того, как президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке обсудил с Путиным потенциальное соглашение по прекращению войны, он заверил, что Украина будет иметь место за столом мирных переговоров.

Об этом Трамп сказал, выступая перед журналистами в Белом доме, передает CNN.

"Конечно, они будут, я имею в виду, что они являются частью этого. У нас будет Украина, и будет у нас Россия, и будут привлечены и другие люди, многие люди... война в Украине должна закончиться", – сказал глава Белого дома.

Эти комментарии также появились после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не примет мирное соглашение между США и Россией без Киева. Во время администрации Байдена высшие чиновники США, включая тогдашнего президента Джо Байдена, неоднократно отмечали, что "без Украины ничего не будет".

Трамп сказал, что у него был "хороший разговор" и с Путиным, и с Зеленским, и отверг критику, что он должен был сначала поговорить с украинским лидером.

"Кто-то сказал, ой, я должен был позвонить сначала Зеленскому. Я так не думаю. Я имею в виду, что мы должны выяснить, хочет ли Россия заключить соглашение. Я знаю, что Зеленский хочет договориться, потому что он мне это сказал. Но теперь я знаю, что Россия хочет заключить соглашение", – сказал он.

Напомним, что сегодня в Белом доме Дональд Трамп сделал ряд важных заявлений. Вот некоторые из них:

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