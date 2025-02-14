Пісторіус назвав, що повномасштабна війна в Україні показала Німеччині

Пісторіус також заявив, що ефективних засобів боротьби з безпілотниками наразі небагато

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Бундесвер почав закуповувати озброєні дрони лише після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це Пісторіус сказав журналістам в Мюнхені, передає видання Новини.LIVE.

"На міжнародному ринку вже є багато озброєних дронів, які ми також закуповуємо. Але шлях для цього відкрили в парламенті лише після нападу на Україну. Тобто, це ті часові рамки, які ми маємо враховувати", - заявив міністр оборони Німеччини.

Міністр також визнав, що ефективних засобів боротьби з безпілотниками наразі небагато, що є серйозним викликом для всіх держав.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини назвав помилки США щодо України.

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