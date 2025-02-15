Зеленский обсудил с Шольцом роль Европы в миротворческом процессе

Украинский президент отметил важность европейских интересов во время будущих договоренностей о мире.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

В ходе встречи лидеры двух стран обсудили общие шаги по достижению длительного мира, гарантии безопасности и роль Европы в потенциальном миротворческом процессе.

"Любые договоренности не могут пренебрегать европейскими интересами", — подчеркнул Зеленский.

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Украинский президент выразил благодарность канцлеру Шольцу за немецкую поддержку для Украины с начала российского вторжения и особенно за лидерство в укреплении ПВО, а также отдельно поблагодарил за открытие в ближайшее время хабу единства украинцев в Берлине.

"Договорились и дальше работать вместе над укреплением Европы", — написал Зеленский.

Напомним, недавно канцлер Германии Олаф Шольц назвал разговоры и споры по поводу размещения миротворческих сил в Украине "неуместными и преждевременными".

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