Зеленский обсудил с Шольцом роль Европы в миротворческом процессе

Украинский президент отметил важность европейских интересов во время будущих договоренностей о мире.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.
В ходе встречи лидеры двух стран обсудили общие шаги по достижению длительного мира, гарантии безопасности и роль Европы в потенциальном миротворческом процессе.
"Любые договоренности не могут пренебрегать европейскими интересами", — подчеркнул Зеленский.
Украинский президент выразил благодарность канцлеру Шольцу за немецкую поддержку для Украины с начала российского вторжения и особенно за лидерство в укреплении ПВО, а также отдельно поблагодарил за открытие в ближайшее время хабу единства украинцев в Берлине.
"Договорились и дальше работать вместе над укреплением Европы", — написал Зеленский.
Напомним, недавно канцлер Германии Олаф Шольц назвал разговоры и споры по поводу размещения миротворческих сил в Украине "неуместными и преждевременными".
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