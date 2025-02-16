Яка ситуація біля Покровська: звіт британської розвідки

Спроба оточення Покровська разом зі спробами відрізати українські тилові лінії вздовж лінії фронту залишається пріоритетом для російської наступальної діяльності. Це відображається у високій кількості жертв у цьому районі.

Про це повідомили у розвідці Великої Британії.

13 лютого 2025 року Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська взяли під контроль село Водяне Друге, розташоване на трасі Н-32 між Костянтинівкою та Мирноградом, ключовим транспортним шляхом на схід від міста Покровськ.

"У цьому районі тривають бої, ймовірно, українські військові відбили більшість атак Російської Федерації", - пишуть у розвідці Міністерства оборони Великої Британії.

Там додають, що на захід від Покровська українські війська ведуть контратаку поблизу Котлиного на трасі Т-04-06 та на Піщане, в обох селах точиться запекла боротьба.

"Українські сили, ймовірно, намагаються перешкодити просуванню росіян у забезпеченні головного шляху постачання в напрямку Удачного, що за 12 км на південний захід від Покровська", - йдеться у звіті.

Раніше зазначалося, що втрати росіян на Покровському напрямку в січні 2025 року становлять 7 тис. убитими та 15 тис. пораненими або зниклими безвісти.

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