Одна из стран Европы готовится запретить поездки в Россию и Беларусь

Латвия не может разрешить организацию туров отдыха и автобусных поездок в страны, которые открыто угрожают ее суверенитету.

Латвийский парламент сделал первый шаг к введению запрета на туристические услуги, предусматривающие поездки в Россию и Белоруссию. Главной целью такого решения является минимизация рисков нарушения прав граждан Латвии в этих странах и предотвращение возможного вербовки латвийцев российскими спецслужбами.

Об этом пишет Politico.

Законодатели передали в профильный комитет поправки в закон о туризме, предусматривающие ограничения для туристических агентств.

"Поездки в Россию и Белоруссию сейчас являются вопросом безопасности", — заявил выступивший инициатором запрета депутат от партии "Новое единство" Гатис Лиепиньш.

По его словам, Латвия не может разрешить организацию туров отдыха и автобусных поездок в страны, которые открыто угрожают ее суверенитету.

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Лиепиньш также отметил, что в 2024 году Россия задержала 30 граждан Латвии, а возможности латвийских властей помогать им в таких ситуациях крайне ограничены.

Согласно новым ограничениям, запрет будет распространяться на всех поставщиков туристических услуг, зарегистрированных в Латвии, и будет частью более широких санкций против России и Беларуси.

Напомним, недавно в Украине на фронте погиб боец Интернационального легиона ВСУ из Латвии Эдгар Платонов.