Дэвис прокомментировал досрочную победу над Беринчиком и завоевание чемпионского титула

Новоиспеченный обладатель титула WBO в легком весе американец Кейшон Дэвис прокомментировал победу нокаутом над экс-чемпионом украинцем Денисом Беринчиком.

Американец по прозвищу "Бизнесмен" нокаутировал украинского боксера в четвертом раунде.

Перед этим в третьем раунде Беринчик побывал в нокдауне – украинец опустился на колени после пропущенного удара по корпусу, но сумел подняться на ноги и продолжить поединок.

"У меня были проблемы с психическим здоровьем. Я был в психиатрической больнице. Я был одним из тех детей, которые каждый день принимали лекарства. Я потерял себя, мне пришлось снова найти себя. И я прямо сейчас здесь, на национальном телевидении, рассказываю всем, кто страдает психическим здоровьем в темноте или днем.

Просто принимай это изо дня в день, и однажды ты это преодолеешь. Просто принимайте это изо дня в день и никогда не отказывайтесь от себя. Верьте в Бога, и он восторжествует. Он всегда одерживает верх.

Кроуфорд сказал мне: "Бро, я ведь говорил тебе, что это будет удар по корпусу". Он постоянно повторял мне, чтобы я удваивал свои удары, и когда я попал в корпус, это было два удара – и он упал.

Честно говоря, у меня никогда не было проблем с неудобными соперниками. Единственное, что создавало немного трудностей – это то, как он постоянно прыгал вперед-назад, вперед-назад. Он был немного быстрее, чем я ожидал. Но с каждым раундом я все больше привыкал к ситуации, и четвертый раунд решил все", – сказал Дэвис в ринге сразу после победы над украинцем.

"Take it day-by-day."



@KeyshawnDavis8 with message for anyone struggling with their mental ealth. pic.twitter.com/4TkkIW3r6f -- Top Rank Boxing ( @ trboxing ) February 15, 2025

Для Дениса это была первая защита титула WBO в легком весе, который он завоевал в мае 2024 года, раздельным решением судей одолев мексиканца Эмануэля Наваррете.

36-летний Беринчик потерпел первое поражение в своей карьере и потерял пояс WBO в легком весе. До этого Денис одержал 19 побед (9 – нокаутом) в 19 поединках на профессиональном ринге. Он является серебряным призером Олимпийских игр-2012 в Лондоне.

В послужном списке 25-летнего Кейшона теперь 13 побед (9 – нокаутом) и ни одного поражения. Он является серебряным призером Олимпийских игр-2020 в Токио.

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