Беринчик – Дэвис: видео нокаута

В ночь на 15 февраля на арене "Madison Square Garden" в Нью-Йорке (США) состоялся бой за звание чемпиона мира по версии WBO в легком весе, в котором украинец Денис Беринчик нокаутом проиграл американцу Кейшону Дэвису.

Американский претендент нокаутировал украинского чемпиона в четвертом раунде. Пропустив серию мощных ударов, Беринчик уже не смог подняться.

Отметим, что перед этим в третьем раунде украинец побывал в нокдауне, но сумел подняться на ноги и продолжить поединок.

Вашему вниманию видео нокаута в бою Беринчик – Дэвис.

AS IF THERE WAS ANY DOUBT.



@KeyshawnDavis8 just showed why he was born for GREATNESS. pic.twitter.com/W3s7ooLsrs -- Top Rank Boxing ( @ trboxing ) February 15, 2025

EVERY ANGLE OF THE CROWING MOMENT pic.twitter.com/umWGxZcbJu -- Top Rank Boxing ( @ trboxing ) February 15, 2025

Для Дениса это была первая защита титула WBO в легком весе, который он завоевал в мае 2024 года, раздельным решением судей одолев мексиканца Эмануэля Наваррете.

36-летний Беринчик потерпел первое поражение в своей карьере. До этого Денис одержал 19 побед (9 – нокаутом) в 19 поединках на профессиональном ринге. Он является серебряным призером Олимпийских игр-2012 в Лондоне.

В послужном списке 25-летнего Кейшона теперь 13 побед (9 – нокаутом) и ни одного поражения. Он является серебряным призером Олимпийских игр-2020 в Токио.

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