Астролог назвал знаки Зодиака, которые всех бесят

Невозможно нравиться всем без исключения, но вызывать активное неприятие у окружающих тоже удается далеко е всем.

Чтобы так насолить тем, кто находится рядом, надо постараться, совершив для этого не один и даже не два возмутительных поступка. Но есть сред нас и те, кто вызывает возмущение уже по даже своего рождения. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые всех бесят.

Рак

Раки раздражают окружающих своим постоянным желанием жаловаться на жизнь, которое многие воспринимают как нытье. Сначала люди охотно выслушивают их жалобы и даже стараются чем-то помочь, но со временем из сетования вызывают все больше раздражения – вплоть до бешенства.

Стрелец

Стрельцы восхищают окружающих оптимизмом и дружелюбием и, одновременно, раздражают их бесцеремонностью и грубоватой манерой общаться. Мало кто сможет спокойно отнестись к человеку, который радостно сообщит собеседнице, что у нее прекрасный… целлюлит.

Дева

Девы кого угодно доведут до белого каления своими придирками, которыми они постоянно достают окружающих – особенно, близких им людей. Вероятно, будучи совершенством во всех отношениях, они имеют на это право, но выдержать такое их отношение непросто.

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