Беринчик – Дэвис: лучшие моменты боя (видео)

Видеообзор поединка, в котором украинец уступил американцу и потерял пояс чемпиона мира.

В ночь на 15 февраля украинский боксер Денис Беринчик нокаутом проиграл американцу Кейшону Дэвису в бою за звание чемпиона мира по версии WBO в легком весе.

Поединок состоялся на арене "Madison Square Garden" в Нью-Йорке (США) и завершился досрочно в четвертом раунде, когда американский претендент нокаутировал украинского чемпиона серией мощных ударов.

Отметим, что перед этим в третьем раунде Беринчик побывал в нокдауне – украинец опустился на колени после пропущенного удара по корпусу, но сумел подняться и продолжить поединок.

Вашему вниманию видеообзор боя Беринчик – Дэвис.

Для Дениса это была первая защита титула WBO в легком весе, который он завоевал в мае 2024 года, раздельным решением судей одолев мексиканца Эмануэля Наваррете.

36-летний Беринчик потерпел первое поражение в своей карьере и потерял пояс WBO в легком весе. До этого Денис одержал 19 побед (9 – нокаутом) в 19 поединках на профессиональном ринге. Он является серебряным призером Олимпийских игр-2012 в Лондоне.

В послужном списке 25-летнего Кейшона теперь 13 побед (9 – нокаутом) и ни одного поражения. Он является серебряным призером Олимпийских игр-2020 в Токио.

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