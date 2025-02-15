Берінчик – Девіс: найкращі моменти бою (відео)

У ніч проти 15 лютого український боксер Денис Берінчик нокаутом програв американцю Кейшону Девісу в бою за звання чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі.

Поєдинок відбувся на арені "Madison Square Garden" у Нью-Йорку (США) і завершився достроково у четвертому раунді, коли американський претендент нокаутував українського чемпіона серією потужних ударів.

Зазначимо, що перед цим у третьому раунді Берінчик побував у нокдауні – українець опустився на коліна після пропущеного удару по корпусу, але зумів підвестися на ноги та продовжити поєдинок.

До вашої уваги відеоогляд бою Берінчик – Девіс.

Для Дениса це був перший захист титулу WBO в легкій вазі, який він здобув у травні 2024 року, роздільним рішенням суддів здолавши мексиканця Емануеля Наваррете.

36-річний Берінчик зазнав першої поразки у своїй кар'єрі та втратив пояс WBO в легкій вазі. До цього Денис здобув 19 перемог (9 – нокаутом) у 19 поєдинках на професійному рингу. Він є срібним призером Олімпійських ігор-2012 у Лондоні.

У послужному списку 25-річного Кейшона тепер 13 перемог (9 – нокаутом) та жодної поразки. Він є срібним призером Олімпійських ігор-2020 у Токіо.

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