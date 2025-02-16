Франция созывает экстренный саммит лидеров ЕС: детали

Во Франции 17 февраля состоится европейский саммит по Украине и ее безопасности.

Об этом сообщает Reuters.

В Париж прибудут лидеры "главных европейских государств" для обсуждения "европейской безопасности", однако кто примет участие в мероприятии, пока не разглашают.

Со ссылкой на информацию пяти европейских дипломатов стало известно, что во встрече примут участие Франция, Великобритания, Германия, Польша, Италия, Испания и Дания, представляющая балтийские и скандинавские страны, сообщило агентство Reuters.

Напомним, ранее спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог удивил Европу, заявив, что у нее нет места за столом переговоров о прекращении российско-украинской войны.

Ранее саммит во Франции анонсировал глава МИД Польши Радослав Сикорский. По его словам, европейские лидеры должны "очень серьезно" обсудить проблемы, которые создал президент США Дональд Трамп.

Читайте также: