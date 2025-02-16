Франція скликає екстрений саміт лідерів ЄС: деталі

У Франції 17 лютого відбудеться європейський саміт щодо України та її безпеки.

Про це повідомляє reuters.

До Парижа прибудуть лідери "головних європейських держав" для обговорення "європейської безпеки", проте хто саме візьме участь у заході, поки не розголошують.

Із посиланням на інформацію п'яти європейських дипломатів стало відомо, що у зустрічі візьмуть участь Франція, Велика Британія, Німеччина, Польща, Італія, Іспанія та Данія, яка представлятиме балтійські та скандинавські країни, повідомило агентство Reuters.

Нагадаємо, раніше спецпредставник президента США Дональда Трампа щодо України Кіт Келлог здивував Європу, заявивши, що вона не матиме місця за столом переговорів про припинення російсько-української війни.

Раніше саміт у Франції анонсував глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. За його словами, європейські лідери мають "дуже серйозно" обговорити проблеми, що створив президент США Дональд Трамп.