Бритни Спирс воссоединилась с бывшим ее бойфрендом-преступником, который бил ее

Американская поп-певица Бритни Спирс воссоединилась с бывшим бойфрендом-преступником, который бил ее.

Речь идет о рабочем исполнительницы Поле Солизе, с которым у нее закрутился роман в 2023 году. Парочка была вместе, но весной 2024-го разорвала отношения после драки в отеле. Тогда Бритни и Пол подняли шум, что другие жильцы вызвали полицию. Оказалось, что парочка подралась. Исполнительнице даже вызвали "скорую помощь", но та отказалась от госпитализации.

Похоже, Спирс и Солиз решили дать отношениям второй шанс. Как пишет Page Six, парочку застали вместе в День святого Валентина. Они ездили во внедорожнике, который артистка подарила мужчине еще в начале их романа. Вместе с ними в автомобиле находились и дети Солиза от предыдущих отношений. Парочка вместе посетила фаст-фуд, а потом Пол останавливался и покупал цветы для артистки.

Бритни Спирс / Фото: Associated Press

Фанаты Бритни Спирс серьезно обеспокоены ее выбором партнера. Дело в том, что у Солиза есть криминальное прошлое. Кроме того, он начал отношения с артисткой, еще когда был женат. Фанаты певицы считают, что Солиз использует ее только для денег. Однако саму Бритни, похоже, все устраивает.

Напомним, что недавно Спирс делилась, что смогла помириться с сыновьями. Более того, артистка даже активно проводила с ними новогодние праздники. Ранее звезда показывала фото с 18-летним Джейденом и делилась, каким сюрпризом его растрогала.

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