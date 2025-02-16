Евгений Кот с женой продает дом и удивил, куда они переехали с дочерью: "Не были готовы"

Украинский хореограф Евгений Кот и его супруга, гимнастка Наталья Татаринцева сообщили об изменениях.

Еще во время беременности Натали супруги делились, что планируют перебраться в новый дом, чтобы было больше пространства для первенца. Так, они купили землю под Киевом и начали строительство. Тогда они не давали прогнозов, когда именно переедут в новую квартиру.

Впрочем, на днях семейство Котов заявило, что покинуло собственный двухэтажный коттедж и переехало в новый дом. Правда, пока супруги с дочерью Лелей все же не заехали в приобретенный новый особняк, ведь он все еще строится. Вместо этого выбрали для себя вариант с арендой другого жилья.

Евгений Кот с семьей переехал в новый дом / Фото: instagram.com/tatarintseva_official

Евгений Кот с семьей переехал в новый дом / Фото: instagram.com/tatarintseva_official

В своем фотоблоге Наталья назвала причину такого решения. По словам танцовщицы, для них это будет служить еще большей мотивацией как можно быстрее доделать ремонт в новом собственном доме. Между тем, старый коттедж под Киевом они выставляют на продажу.

"Переезд. Мы решили переехать буквально за три часа. Трудно, особенно когда налажен быт с ребенком! Но движение вперед всегда к лучшему! Мы переехали в арендуемый дом, чтобы продавать свой домик и иметь возможность делать ремонт в доме, который построили. Никому об этом не говорили. И на самом деле, мы сами не были готовы: ни физически, ни морально", - объяснила жена Кота.

Евгений Кот с семьей переехал в новый дом / Фото: instagram.com/tatarintseva_official

Евгений Кот с семьей переехал в новый дом / Фото: instagram.com/tatarintseva_official

Напомним, недавно обладательница титула "Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях показала свой дом стоимостью более 350 тыс. долларов и рассекретила, кто ей помог купить недвижимость.

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