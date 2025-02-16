"Ливерпуль" одержал непростую победу и укрепил свое лидерство в АПЛ (видео)

Мерсисайдцы не без проблем взяли верх над "волками".
"Ливерпуль" обыграл "Вулверхэмптон" в домашнем матче 25-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле завершился со счетом 2:1.
В первом тайме мерсисайдский клуб дважды поразил ворота гостей: на 15-й минуте счет в игре открыл Луис Диас, а на 37-й Мохаммед Салах реализовал пенальти.
Для египетского форварда "красных" это уже 23-й гол в нынешнем розыгрыше АПЛ. Он возглавляет бомбардирскую гонку, опережая на 4 мяча норвежского нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда.
Во втором тайме "волки" сократили отставание в счете – на 67-й минуте отличился Матеус Кунья.
Отметим, что на протяжении матча "Вулверхэмптон" сумел превзойти "Ливерпуль" по количеству ударов – 16 против 10 (в створ ворот – 4:3), однако избежать поражения "волкам" не удалось.
Обзор матча "Ливерпуль" – "Вулверхэмптон"
Будет добавлен в скором времени.
Таким образом, "Ливерпуль" (60 очков) укрепил свое лидерство в АПЛ. Команда Арне Слота теперь имеет 7 баллов гандикапа над своим ближайшим преследователем в чемпионской гонке – "Арсеналом".
В свою очередь, "Вулверхэмптон" с 19 зачетными пунктами остался на 17-й позиции в 2 очках от зоны вылета.
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