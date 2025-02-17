США можуть вивести частину військ із Європи – адмірал НАТО

Адмірал також наголосив – зміна пріоритетів США означає, що Європі необхідно посилити свою військову силу.

США не вийдуть з НАТО, однак можуть вивести частину своїх військ із Європи.

Про це голова Військового комітету Альянсу адмірал Джузеппе Каво Драгоне заявив у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки, повідомляє Bloomberg.

У Мюнхені Драгоне сказав, що США "не вийдуть з НАТО". Водночас він допустив, що на порядку денному може бути виведення частини 100 тис. військових, дислокованих у Європі. Причина – "деякі зобов’язання, які Сполучені Штати мають далеко звідси, у Тихому океані".

Тим не менш, зауважив адмірал, "я не думаю, що з Європи буде вивезено величезну кількість американців".

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Міністерство оборони США не відповіло журналістам на запит про коментар.

Драгоне приєднався до багатьох членів НАТО в Європі у заклику збільшити витрати на оборону. Він визнав, що зміна пріоритетів США означає, що континенту необхідно посилити свою військову силу.

"Існує якийсь дисбаланс, тому нам потрібно відновити баланс", – сказав адмірал, назвавши "блюзнірством" те, що Європа не в змозі захистити себе.

Драгоне сказав, що будь-яке згортання американської сили в Європі Альянс має сприймати з "оперативним підходом". Він додав, що військові в регіоні повинні бути в змозі заповнити прогалину.

До слова, 17 лютого президент Франції Емманюель Макрон проведе екстрений саміт європейських лідерів для обговорення безпеки.