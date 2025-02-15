Європейські країни готують план введення військ до України - Associated Press

З побоюванням, що пріоритети безпеки США зрушили в інший бік, група європейських країн тихо працює над планом відправлення військ в Україну для допомоги в забезпеченні будь-якої майбутньої мирної угоди з Росією.

Про це пише видання Associated Press.

Велика Британія та Франція на передовій ініціативи

Велика Британія та Франція є лідерами цієї ініціативи, хоча деталі залишаються обмеженими. Країни, які беруть участь в обговореннях, не бажають виносити на загал свої плани, аби не дати президенту Росії Володимиру Путіну перевагу, якщо він погодиться на переговори щодо завершення війни, розпочатої три роки тому.

Зеленський потребує гарантій безпеки для України

Зрозуміло одне: президент України Володимир Зеленський потребує гарантії того, що безпека його країни буде забезпечена до моменту, поки не встановиться мир. Найкращим захистом була б членство України в НАТО, яке їй давно обіцяли, але США виключили цей варіант.

Франція та Велика Британія готові грати свою роль у забезпеченні миру

«Я не буду вдаватися до деталей можливостей, але я погоджуюсь із тим, що, якщо буде мир, то для України повинна бути якась гарантія безпеки, і Велика Британія відіграватиме свою роль у цьому», — сказав прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у обережних заявах у четвер.

Європейці почали розглядати необхідність розміщення військ рік тому

Європейці почали розглядати, який тип сил може знадобитися, приблизно рік тому, але відчуття терміновості зросло на тлі побоювань, що президент США Дональд Трамп може діяти безпосередньо з Путіним, обійшовши їх, а можливо, й Україну, щоб досягти угоди.

Питання ролі США у миротворчих силах

Багато питань залишаються без відповіді, але одне є особливо важливим: яку роль, якщо й буде, зіграє США. Німеччина та Польща обережно ставляться до участі в миротворчих силах

У грудні, після того, як Трамп був обраний, але до того, як він вступив на посаду, група лідерів і міністрів зустрілася з Зеленським у резиденції генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Брюсселі. Делегації прибули з Великої Британії, Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів і Польщі. Також були присутні високопосадовці Європейського Союзу.

Макрон набуває підтримки для свого плану введення військ в Україну

Ці переговори стали продовженням ідеї, яку в лютому 2024 року висунув президент Франції Еммануель Макрон. Тоді його відмова виключити можливість введення військ до України спричинила обурення, особливо з боку лідерів Німеччини та Польщі.

Ризики введення миротворчих сил в Україні

Тим не менше, багато чого в тому, яким буде склад сил і хто візьме участь, залежатиме від умов будь-якої мирної угоди та інших факторів.

Необхідність тренування українських солдатів та інвестицій в оборонну промисловість

Також необхідно провести навчання українських солдатів і інвестувати в оборонну промисловість України, додав міністр оборони Латвії Андріс Спрūdс.

Макрон заявляє, що великий контингент військ — не реалістичний план

В інтерв'ю Financial Times Макрон сказав, що ідея розміщення великої сили є "нереалістичною".

Залучення США в міжнародний контроль за лінією зіткнення

Міністр оборони США Піт Хегсет цього тижня наголосив на необхідності «міцного міжнародного контролю за лінією зіткнення», яка простягається на близько 1000 км.

Позиція США щодо миротворчих сил в Україні

У штаб-квартирі НАТО в середу Хегсет почав описувати умови, за яких США можуть погодитися на сили, які допоможуть забезпечити Україні "міцні гарантії безпеки, щоб війна не розпочалася знову".

Ризики відсутності американської підтримки для Європи

З точки зору України, операція лише європейських країн не буде ефективною. «Будь-які гарантії безпеки неможливі без американців», — попередив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в четвер.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому Європі та Україні більше не варто сподіватися на лідерство США

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