Европейские страны готовят план введения войск в Украину — Associated Press

С опасением, что приоритеты безопасности США сдвинулись в другую сторону, группа европейских стран тихо работает над планом отправки войск в Украину для помощи в обеспечении любого будущего мирного соглашения с Россией.

Об этом пишет издание Associated Press.

Великобритания и Франция по передовой инициативе

Великобритания и Франция являются лидерами этой инициативы, хотя детали остаются ограниченными. Участвующие в обсуждениях страны не желают выносить в общем свои планы, чтобы не дать президенту России Владимиру Путину преимущество, если он согласится на переговоры по завершению войны, начатой три года назад.

Зеленский нуждается в гарантиях безопасности для Украины

Понятно одно: президент Украины Владимир Зеленский нуждается в гарантии того, что безопасность его страны будет обеспечена до того момента, пока не установится мир. Лучшей защитой было бы членство Украины в НАТО, которое ей давно обещали, но США исключили этот вариант.

Франция и Великобритания готовы играть свою роль в обеспечении мира

«Я не буду прибегать к деталям возможностей, но я соглашаюсь с тем, что если будет мир, то для Украины должна быть какая-то гарантия безопасности, и Великобритания будет играть свою роль в этом», — сказал премьер-министр Великобритании Кир Стармер в осторожных заявлениях в четверг.

Европейцы стали рассматривать необходимость размещения войск год назад

Европейцы начали рассматривать, какой тип сил может понадобиться, примерно год назад, но ощущение срочности возросло на фоне опасений, что президент США Дональд Трамп может действовать напрямую с Путиным, обойдя их, а может быть, и Украину, чтобы достичь соглашения.

Вопросы роли США в миротворческих силах

Многие вопросы остаются без ответа, но один особенно важен: какую роль, если и будет, сыграет США. Германия и Польша осторожно относятся к участию в миротворческих силах

В декабре после того, как Трамп был избран, но до вступления в должность группа лидеров и министров встретилась с Зеленским в резиденции генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Брюсселе. Делегации прибыли из Великобритании, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов и Польши. Также присутствовали чиновники Европейского Союза.

Макрон приобретает поддержку для своего плана ввода войск в Украину

Эти переговоры стали продолжением идеи, которую в феврале 2024 г. выдвинул президент Франции Эммануэль Макрон. Тогда его отказ исключить возможность ввода войск в Украину вызвал возмущение, особенно со стороны лидеров Германии и Польши.

Риски введения миротворческих сил в Украине

Тем не менее, многое в том, каким будет состав сил и кто примет участие, будет зависеть от условий любого мирного соглашения и других факторов.

Необходимость тренировки украинских солдат и инвестиций в оборонную промышленность

Также необходимо провести обучение украинских солдат и инвестировать в оборонную промышленность Украины, добавил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

Макрон заявляет, что большой контингент войск – не реалистичный план

В интервью Financial Times Макрон сказал, что идея размещения большой силы "нереалистичная".

Вовлечение США в международный контроль за линией столкновения

Министр обороны США Пит Хегсет на этой неделе отметил необходимость «крепкого международного контроля за линией столкновения», которая простирается на около 1000 км.

Позиция США по миротворческим силам в Украине

В штаб-квартире НАТО в среду Хегсет начал описывать условия, при которых США могут согласиться на силы, которые помогут обеспечить Украине "крепкие гарантии безопасности, чтобы война не началась снова".

Риски отсутствия американской поддержки для Европы

С точки зрения Украины, операция только европейских стран не будет эффективна. "Любые гарантии безопасности невозможны без американцев", — предупредил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в четверг.

Напомним, ранее мы писали о том, почему Европе и Украине больше не следует надеяться на лидерство США.

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