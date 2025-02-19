В ГУР рассказали об очередном фейке российских спецслужб

Москва заявила о якобы подготовке Украиной теракта против российских дипломатов в Европе. Украинская разведка расценивает это как очередной фейк, направленный на дискредитацию Киева.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, передает РБК-Украина.

"После разоблачения и катастрофического падения авторитета российских пропагандистских ресурсов в цивилизованных странах эту функцию производства фейков взяли на себя российские спецслужбы, ежедневно издающие очевидно абсурдные вымышленные новости с целью дестабилизировать Украину и украинские силы безопасности и обороны", — сказал он.

Юсов назвал новые обвинения Кремля в отношении "украинских терактов в ЕС" фейками и подчеркнул, что это часть более широкой кампании по дестабилизации международной ситуации. Он отметил, что путинские спецслужбы неоднократно организовывали провокации и теракты, в частности, против собственных граждан. По мнению украинской разведки, Россия стремится оправдать свои действия в информационном пространстве, невзирая на абсурдность подобных заявлений.

Он отметил, что Россия ведет агрессивную войну и пренебрегает суверенитетом других государств, используя методы гибридной войны. Он подчеркнул, что вопрос о возможных терактах со стороны РФ не стоит рассматривать в категориях "может" или "не может", поскольку российские спецслужбы давно действуют без ограничений в третьих странах. Украинские партнеры понимают уровень этой угрозы и работают над противодействием агрессивным действиям Кремля.

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявлял, что Россия готовит диверсии в странах ЕС, чтобы обвинить Украину в срыве мирных переговоров. Он подчеркнул, что именно РФ совершила ряд поджогов и провокаций в странах НАТО, а теперь пытается переложить ответственность на Киев.