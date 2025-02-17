Припинення вогню до Великодня?: експерт оцінив, чи це реально

Експерт наголошує, що для припинення вогню потрібно вирішити"багато додаткових питань, з якими ще треба працювати й працювати".

Директор програми "Північна Америка" Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв прокоментував інформацію західних ЗМІ, що президент США Трамп хоче домогтися припинення вогню в Україні до Великодня.

Про це експерт сказав в ексклюзивному коментарі для ТСН.ua.

"Щодо припинення вогню до Великодня – важко сказати. Щоб там не казав Келлог про те, що протягом днів, а може й тижнів, у них буде рішення, позиція, але навіть припинення вогню вимагає хоча б якогось зведення позиції ворогуючих сторін", – каже експерт.

За його словами, попри те, що Україна показує готовність до переговорів, але у нас з росіянами немає жодного спільного бачення на ці переговори.

"Там дуже багато додаткових питань, з якими ще треба працювати й працювати. Швидко пропрацювати питання, навіть бюрократичного характеру, я сумніваюся, що вийде", – підсумував Краєв.

Раніше президент США Дональд Трамп розповів, чи візьме з собою Зеленського на переговори з Путіним.

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