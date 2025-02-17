У Дніпрі створили "жіночий батальйон": чим він займається

У Дніпрі "жіночі батальйони" допомагають відновити зруйнований будинок. Як це відбувається?

У Дніпрі переселенки, які наважились опанувати новий фах, уже відновлюють зруйнований "Шахедом" будинок. Відповідають за внутрішнє оздоблення квартир: шпаклюють стіни, кладуть плитку, клеять шпалери. Кажуть, готові допомогти відбудовувати країну, доки чоловіки захищають її на фронті.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Замість діри розміром у чотири квартири - нова цегла та вікна. Ворожий безпілотник увігнався сюди вночі у лютому 2024 року. Під уламками власних осель тоді загинули двоє людей. Ще семеро були поранені. Стіни верхніх поверхів наче повисли у повітрі .

Будинок, майже рік тому поруйнований "Шахедом", ззовні вже відновили. Всередині ж кипить робота. Працює тут жіночій батальйон. Так ці будівельниці назвались ще під час навчання. Більшість з них переселенки. Аби знайти роботу згодились опановувати тяжкі професії.

У підрядній організації, яка ремонтує будинок, кажуть про брак співробітників. До 40 відсотків їхніх працівників нині на фронті. Тож жіночий батальйон їх просто врятував.

"Виникла така пропозиція створити жіночий батальйон, аби дати можливість жінкам, які не можуть знайти себе на вакансіях, які є в місті Дніпро, перенавчатись отримати нову професію", - каже очільниця з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міськради Тетяна Янушкевич.

Наважилася вчитися у свої 67 і пані Інна Левченко, яку війна вигнала з Харкова. Оселилася у Дніпрі - але й тут її знайшов ворожий дрон. Після практики у цьому будинку самотужки візьметься ремонтувати свою оселю. Робота нелегка, зізнається пані Інна, втім - приносить радість.

У Дніпрі жінки опановують будівельні спеціальності

"Ми відчуваємо, що люди вже скоро прийдуть заселяться в ці квартири знову. Ми дуже раді, що наша маленька лепта внесена в це будівництво", - каже Інна Левченко.