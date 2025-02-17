В Днепре создали "женский батальон": чем он занимается

В Днепре "женские батальоны" помогают восстановить разрушенный дом. Как это происходит?

В Днепре переселенки, которые решились освоить новую профессию, уже восстанавливают разрушенный «Шахедом» дом. Отвечают за внутреннюю отделку квартир: шпаклюют стены, кладут плитку, клеят обои. Говорят, готовы помочь восстанавливать страну, пока мужчины защищают ее на фронте.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Анастасии Неверной.

Вместо дыры размером в четыре квартиры - новый кирпич и окна. Вражеский беспилотник вогнался сюда ночью в феврале 2024 года. Под обломками собственных домов тогда погибли два человека. Еще семеро были ранены. Стены верхних этажей как будто повисли в воздухе.

Дом, почти год назад разрушенный "Шахедом", снаружи уже восстановили. Внутри же кипит работа. Работает здесь женский батальон. Так эти строительницы назвались еще во время учебы. Большинство из них переселенки. Чтобы найти работу согласились осваивать тяжелые профессии.

В подрядной организации, которая ремонтирует дом, говорят о нехватке сотрудников. До 40 процентов их работников сейчас на фронте. Поэтому женский батальон их просто спас.

"Возникло такое предложение создать женский батальон, чтобы дать возможность женщинам, которые не могут найти себя на вакансиях, которые есть в городе Днепр, переучиваться получить новую профессию", - говорит руководительница по вопросам труда и занятости населения Днепровского горсовета Татьяна Янушкевич.

Решилась учиться в свои 67 и госпожа Инна Левченко, которую война выгнала из Харькова. Поселилась в Днепре – но и здесь ее нашел вражеский дрон. После практики в этом доме самостоятельно возьмется ремонтировать свой дом. Работа нелегкая, признается Инна, впрочем — приносит радость.

В Днепре женщины овладевают строительными специальностями.

"Мы чувствуем, что люди уже скоро придут заселятся в эти квартиры снова. Мы очень рады, что наша маленькая лепта внесена в это строительство", – говорит Инна Левченко.