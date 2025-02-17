Прекращение огня к Пасхе?: эксперт оценил, реально ли это

Эксперт отмечает, что для прекращения огня нужно решить "много дополнительных вопросов, с которыми еще предстоит работать и работать".

Директор программы "Северная Америка" Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев прокомментировал информацию западных СМИ, что президент США Трамп хочет добиться прекращения огня в Украине к Пасхе.

Об этом эксперт сказал в эксклюзивном комментарии ТСН.ua.

"О прекращении огня к Пасхе — трудно сказать. Чтобы там не говорил Келлог о том, что в течение дней, а может и недель, у них будет решение, позиция, но даже прекращение огня требует хотя бы какого-то сведения позиции враждующих сторон", — говорит эксперт.

По его словам, несмотря на то, что Украина показывает готовность к переговорам, но у нас с россиянами нет единого видения этих переговоров.

"Там очень много дополнительных вопросов, с которыми еще нужно работать и работать. Быстро проработать вопросы, даже бюрократического характера, я сомневаюсь, что получится", – подытожил Краев.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, возьмет ли с собой Зеленского на переговоры с Путиным.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.