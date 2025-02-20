Бойові дії в Україні зупиняться цього року – Буданов

За словами начальника ГУР МО, для цього є більшість складових.

Припинення вогню між Російською Федерацією та Україною можливе вже 2025 року.

Про це заявив начальник ГУР МОУ генерал-лейтенант Кирило Буданов в інтерв’ю азербайджанськму журналіст Ейнулла Фатуллаєву.

"Я думаю, що цього року ми прийдемо до режиму припинення вогню. Наскільки це буде довго та ефективно – це інше питання. Але я думаю, що це станеться. Для цього є більшість складових", – заявив голова ГУР.

Раніше Кирило Буданов заявив, що без допомоги Сполучених Штатів Америки Україні буде важко. Тож Київ мусить зберегти підтримку Вашингтона.