Боевые действия в Украине остановятся в этом году – Буданов

По словам начальника ГУР МО, для этого есть большинство составляющих.

Прекращение огня между Российской Федерацией и Украиной возможно уже в 2025 году.

Об этом заявил начальник ГУР МОУ генерал-лейтенант Кирилл Буданов в интервью азербайджанскому журналисту Эйнуллу Фатуллаеву.

"Я думаю, что в этом году мы придем в режим прекращения огня. Насколько это будет долго и эффективно – это другой вопрос. Но я думаю, что это произойдет. Для этого есть большинство составляющих", – заявил глава ГУР.

Ранее Кирилл Буданов заявил, что без помощи Соединенных Штатов Америки Украине будет тяжело. Киев должен сохранить поддержку Вашингтона.