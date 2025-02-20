Буданов пояснив причини російських "вкидів" про його загибель

Він зазначив, що будь-які схожі інформаційні "вкиди" живуть дуже короткий час і сенсу не мають.

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов сказав, що російські інформаційні "вкиди" про його загибель не мають сенсу, водночас генерал пояснив причини цих "вкидів".

Про це начальник воєнної розвідки розповів у інтерв’ю азербайджанському журналіст Ейнуллі Фатуллаєву.

Зокрема, Буданов прокоментував поширену росіянами брехню про начебто своє перебування в одеському готелі, по якому окупанти завдали ракетного удару на початку лютого. Він назвав кілька можливих причин появи такого фейку.

"Тут декілька причин. Сказати, яка конкретно була головною тут, я боюся, що ніхто не зможе взагалі. Скоріш за все, це комплексно. Ну, перше – напевно, хтось, хто планував саме цей ракетний удар, він справді, можливо, відповідно до даних, які мав, вірив у те, що я перебуваю там з якимись міфічними генералами НАТО, яких увесь час Росія намагається тут якось дістати, але чомусь не виходить", – сказав начальник ГУР.

"Друга сторона – це, можливо, захисна позиція для спроби виправдати по суті терористичний акт. Тому що сказати, що "ми вдарили просто в готель" – це буде якось дивно виглядати. А так – начебто якась воєнна ціль була. Або, можливо, це навіть була помилка і цілились в інший об’єкт, а "прийшло" туди, і щось треба було терміново вигадувати, говорити", – пояснив генерал.

Він зазначив, що однозначно будь-які схожі інформаційні "вкиди" живуть дуже короткий час і сенсу не мають.

До слова, у травні 2024 року вдалося запобігти російському замаху на президента України Володимира Зеленського, голову СБУ Василя Малюка та Буданова.