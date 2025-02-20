Буданов прокоментував операції ГУР в Африці

Партнери не надавали Україні допомоги в цих місіях, і українським розвідникам довелося діяти самостійно.

Голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал Кирило Буданов розповів про діяльність української військової розвідки в Африці.

В інтерв’ю журналісту Ейнуллі Фатуллаєву він відповів на питання щодо спецоперацій ГУР проти російських сил у Малі та Сирії.

За словами Буданова, партнери не надавали Україні допомоги в цих місіях, і українським розвідникам довелося діяти самостійно.

"Я відкрито ніколи не коментував ці речі, але зрозуміло, якщо хтось планує подібні операції, доводиться розраховувати тільки на себе", – зазначив керівник ГУР.

Нагадаємо, минулого року в Малі місцеві повстанці-туареги влаштували засідку та знищили колону з десятками російських найманців ПВК "Вагнер". Головне управління розвідки України встигло зробити заяву, яку багато хто розцінив як зізнання у причетності ГУР до цієї події.

Крім того, ГУР МО України, ймовірно, допомагало сирійським повстанцям. Україна надавала підтримку сирійським повстанцям, які повалили режим Башара Асада, зокрема через постачання безпілотників і допомогу операторів БпЛА.