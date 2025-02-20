Буданов прокомментировал операции ГУР в Африке

Партнеры не оказывали Украине помощи в этих миссиях, и украинским разведчикам пришлось действовать самостоятельно.

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал Кирилл Буданов рассказал о деятельности украинской военной разведки в Африке.

В интервью журналисту Эйнулли Фатуллаеву он ответил на вопросы по спецоперациям ГУР против российских сил в Мали и Сирии.

По словам Буданова, партнеры не оказывали Украине помощи в этих миссиях, и украинским разведчикам пришлось действовать самостоятельно.

"Я открыто никогда не комментировал эти вещи, но понятно, если кто планирует подобные операции, приходится рассчитывать только на себя", — отметил руководитель ГУР.

Напомним, в прошлом году в Малые местные повстанцы-туареги устроили засаду и уничтожили колонну с десятками российских наемников ППК "Вагнер". Главное управление разведки Украины успело сделать заявление, которое многие расценили как признание в причастности ГУР к этому событию.

Кроме того, ГУР МО Украины, вероятно, помогала сирийским повстанцам. Украина оказывала поддержку сирийским повстанцам, которые свергли режим Башара Асада, в том числе из-за поставок беспилотников и помощи операторов БПЛА.