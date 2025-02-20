Буданов объяснил причины российских "вбросов" о его гибели

Он отметил, что любые похожие информационные "вбросы" живут очень короткое время и смысла не имеют.

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что российские информационные "вбросы" о его гибели не имеют смысла, в то же время генерал объяснил причины этих "вбросов".

Об этом начальник военной разведки рассказал в интервью азербайджанскому журналисту Эйнулле Фатуллаеву.

В частности, Буданов прокомментировал распространенную россиянами ложь о якобы своем пребывании в одесской гостинице, по которой оккупанты нанесли ракетный удар в начале февраля. Он назвал несколько возможных причин возникновения такого фейка.

"Здесь несколько причин. Сказать, какая конкретно была главной здесь, я боюсь, что никто не сможет вообще. Скорее всего, это комплексно. Ну, первое – наверное, кто-то, кто планировал именно этот ракетный удар, он действительно, возможно, согласно данным, которые имел, верил в то, что я нахожусь там с какими-то мифическими генералами НАТО, которых все время Россия пытается здесь как-то достать, но почему-то не выходит", – сказал начальник ГУР.

"Вторая сторона – это, возможно, защитная позиция для попытки оправдать по сути террористический акт. Потому что сказать, что "мы ударили прямо в отель" – это будет как-то странно выглядеть. А так – вроде какая-то военная цель была. Или, возможно, это даже была ошибка и целились в другой объект, а "пришло" туда, и что-то нужно было срочно придумывать, говорить", – объяснил генерал.

Он отметил, что однозначно любые похожие информационные "вбросы" живут очень короткое время и смысла не имеют.

К слову, в мае 2024 года удалось предотвратить российское покушение на президента Украины Владимира Зеленского, главу СБУ Василия Малюка и Буданова.