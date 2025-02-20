Буданов откровенно описал ситуацию на фронте: есть ли "обвал"

Несмотря на продвижение россиян на фронте, у них тоже есть проблемы. Иначе они бы не "пытались играть в желание прекращения огня".

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что ситуация на поле боя сложная для обеих сторон, но "обвала" фронта нет.

Об этом Буданов сказал в интервью азербайджанскому журналисту Эйнулле Фатуллаеву.

По словам начальника военной разведки, у российских войск есть продвижения на фронте, но далеко не такие, как еще полгода назад, и тем более не такие, как в 2022 году.

"Продвижение у россиян есть. Ситуация на фронте сложная. Если кто-то говорит, что там все хорошо, ну здесь я вам прямо говорю – не верьте. Проблемы есть", – рассказал Буданов.

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В то же время он заметил, что и у врага не все хорошо.

"Сказать, что у россиян все хорошо, – нет. Иначе они бы даже не пытались играть во все эти игры с желанием прекращения огня и похожими вещами. Извините, если ты побеждаешь и ты в этом уверен, тогда зачем тебе все эти процессы?" – сказал начальник ГУР.

На вопрос журналиста по поводу "обвала" фронта Буданов четко ответил, что "обвала" фронта нет".

На уточняющий вопрос о том, не произойдет ли такой "обвал", начальник разведки ответил: "Давайте так – завтра, послезавтра и через неделю он не состоится".

Кстати, военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, что ситуация на фронте далека от стабильной. В частности, тяжелая ситуация в районе Торецка и Часов Яра. Кризисные последствия может иметь ситуация, разворачивающаяся на Купянском направлении.