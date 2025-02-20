Сын застукал в постели маму и своего лучшего друга

Мужчина рассказал об ужасном моменте, когда он застукал в постели лучшего друга и свою мать.

Об этом он написал на Reddit.

Пользователь утверждает, что его мама начала носить "рискованные" наряды в кругу его друзей и "вели себя странно", но он никогда не подозревал, что она спала с его лучшим другом, пока он учился в колледже.

Растерянный сын сказал, что его друг приезжал в гости все чаще, мол, что у него проблемы с Wi-Fi, поэтому он был ошеломлен, поняв истинную причину таких частых визитов.

"Моя мама странно обращалась с моими друзьями; она одевала очень откровенные наряды, когда ко мне приходили мои друзья-мужчины. Она даже начала заходить в мою комнату и гостиную, чтобы "убирать", на самом деле просто наклоняясь прямо перед ними", — вспомнил сын, и добавил, что это было "очень странно и раздражало", но думал, что это было только ради внимания. "И я честно думал, что она ничего не попытается с ними сделать. Так было до вчерашнего дня".

Он объяснил, что ходит в колледж и подрабатывает на полставки. В четверг и пятницу он посещает занятия с одним из своих друзей, а после этого уходит на работу.

"Этот друг настаивал на том, чтобы мы чаще встречались у меня дома. Что-то о том, что мой Wi-Fi более быстрый. Кроме того, я заметил, что на последние два занятия он вообще не появился. Но вчера я забыл свою форму для работы и мне пришлось спешить домой, чтобы забрать ее, и именно тогда я я застукал своего друга и маму в постели вместе. Я был, честно говоря, в ужасе. Она извинилась и с тех пор я с ней не разговаривал. Я просто взял свои сбережения и снял комнату в мотеле. Так что... да. Сейчас между нами невероятно неудобные отношения, и я не знаю, что я могу сделать", – поделился мужчина.

В комментариях под сообщением пользователи осудили женщину за поведение и посоветовали автору переехать от мамы и прекратить общение со своим другом.

Напомним, студент поджег общежитие, пытаясь спрятать секс-куклу от своего соседа. Сосед поджигателя вернулся в комнату несколько раньше.

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