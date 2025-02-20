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Беременная получила 4,9 млн гривен после того, как ее уволил босс, отправив веселый смайлик

Беременная получила 4,9 млн гривен после того, как ее уволил босс, отправив веселый смайлик

Беременная женщина / Фото: Freepik

Женщина обратилась в суд.

В Великобритании беременная женщина, которую босс уволил с работы, прислав ей сообщение с эмодзи, получила компенсацию в размере 94 000 фунтов стерлингов (4,9 млн гривен).

Об этом сообщает Independent.

Паулу Милуску уволил Аммар Кабир, приславший ей "намеренно расплывчатое" сообщение, когда ей было плохо, заявив, что компания "борется" и что ей нужно найти кого-то, кто мог бы работать в офисе.

Замечания были сделаны после того, как беременная инвестиционная консультантка попросила работать дома из-за утренней тошноты, которую она описала как "ужасную".

Кабир направил ей сообщение о прекращении ее работы, завершив его словами: "Надеюсь, мы скоро увидимся, нам нужно многое наверстать вне работы", а также смайликом "jazz hands". На эмодзи было изображено улыбающееся лицо с двумя ладонями.

Смайлик
Смайлик "jazz hands" / Фото: ТСН.ua

Милуска получила 93 616,74 фунта стерлингов компенсации после того, как судья признал, что ее беременное состояние было причиной несправедливого увольнения.

Паула начала работать в базирующейся в Бирмингеме компании Roman Property Group Limited в марте в 2022 году. Узнав о своей беременность в октябре в 2022 году, женщина "начала испытывать последствия беременности в виде утренней тошноты" следующего месяца.

Когда будущая мама была вынуждена уйти с работы раньше из-за "усиления тошноты", вызванной беременностью, она написала сообщение своему непосредственному руководителю Кабиру, в котором отметила: "Акушерка сказала, что сейчас, если я смогу работать дома, это будет лучше всего, поскольку на следующие две недели обычно приходиться пик тошноты во время беременности из-за гормонального фона. Также она вспомнила, что когда я вернусь на работу, вам нужно будет оценить здоровье и безопасность. Я не знаю, что это такое".

Судья сказал, что между ними не было "никаких других текстовых сообщений" до 26 ноября, когда Кабир спросил Милуску о ее самочувствии. Консультантка рассказала своему начальнику, что чувствует себя "ужасно", добавив: "Я не понимаю, почему это называется утренней тошнотой, когда это происходит ежедневно в течение всего дня".

На следующий вечер Кабир ответил и спросил Милуску, может ли она поработать несколько дней на следующей неделе и "закончить в 16:00, чтобы это не было слишком много".

Согласно решению Бирмингемского трибунала, в просьбе Кабира не было "ничего плохого", поскольку он собирался в отпуск. В ответ Милуска сказала: "Боже, я как раз собиралась написать вам о том, что возьму выходной на этой неделе. Сегодня меня тошнило шесть раз, и если в течение следующих нескольких дней мне не станет легче, я буду вынуждена лечь в больницу... Я не думаю, что смогу работать дома, не говоря уже об офисе. Мне очень жаль, что я не могу поддержать вас сейчас, я чувствую себя плохо...".

Кабир не отвечал на ее сообщение до 1 декабря, когда он сказал: "Надеюсь, с вами все в порядке, вы уже, пожалуй, догадались, что нам нужно найти кого-то на работу, поскольку мы отстаем от графика. Я просто хочу сказать, что надеюсь, что вы не примете это на свой счет и не сочтете нас плохими, но мы действительно боремся. Кроме того, я лично попробую посмотреть, какие еще есть возможности... Просто напишите мне, когда вам станет лучше. Надеюсь, скоро увидимся. Нам нужно многое наверстать вне работы [эмодзи "джазовые руки"]".

В ответ Милуска написала: "Я запуталась в происходящем. Я работала отдаленно, как мы и договаривались, с тех пор, как сообщила вам о своей беременности, и делала все, что могла, пока страдала болезнью, связанной с беременностью. Я получила еще один отпуск, несмотря на то, что чувствую себя хуже, чем когда-либо, во время пика утренней тошноты, а теперь вы меня увольняете?".

Судья по трудовым спорам Гарри Смарт сказал, что "объективно понятно", что это текстовое сообщение "приводит к прекращению трудовых отношений...".

С 1 декабря Паула больше не получала заработной платы, но Кабир пытался доказать, что беременная работница не была уволена. Его аргумент был отклонен судом, который поддержал требования подчиненной о дискриминации по признаку беременности и несправедливого увольнения и присудил ей компенсацию в размере 93 616,74 фунтов стерлингов.

Напомним, ранее в Латвии мужчину уволили с работы из-за смайлика в рабочем чате. Он обратился в суд.

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