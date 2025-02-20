Украинцев предупредили об опасности на СТО: что могут украсть с авто

Некоторые недобросовестные механики на автосервисах могут угонять запчасти или подменять новые на изношенные, и владельцы узнают об этом слишком поздно.

В последнее время все больше украинских водителей обращается за помощью в автосервисы не только для сложного ремонта, но и для технического обслуживания. Однако далеко не каждый сервис надежный, и некоторые недобросовестные механики могут использовать это в своих целях.

Об этом пишут Новости Ю.

По словам опытного автомеханика, на некоторых СТО снимают дорогие запчасти и заменяют их изношенными аналогами. Владельцы могут годами не замечать подмен.

“Часто мошенники воруют каталитический нейтрализатор. Его вырезают и ставят восстановленный или более дешевый аналог. Автовладелец узнает это только после визуального осмотра днища, где могут остаться свежие следы сварки”, – объяснил эксперт.

Каталитический нейтрализатор содержит драгоценные металлы, что делает его очень ценным на вторичном рынке. Именно поэтому автовладельцам следует внимательно осматривать автомобиль после ремонта и обращать внимание на любые изменения.

Как защититься:

после ремонта осматривайте авто снизу перед выездом из СТО;

проверяйте наличие катализатора и следов сварки;

производите фото или видеофиксацию своего авто перед передачей в ремонт;

пользуйтесь проверенными СТО с хорошей репутацией.

Напомним, поломка автомобиля на дороге – неприятная ситуация, с которой может столкнуться каждый водитель. Однако буксировка не всегда является безопасным решением. В некоторых случаях это может привести к серьезным поломкам двигателя, трансмиссии или даже электросистемы авто.

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