Буданов відверто описав ситуацію на фронті: чи є "обвал"

Незважаючи на просування росіян на фронті, у них теж є проблеми. Інакше вони б не "намагалися гратися у бажання припинення вогню".

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що ситуація на полі бою складна для обох сторін, але "обвалу" фронту немає.

Про це Буданов сказав в інтерв’ю азербайджанському журналіст Ейнуллі Фатуллаєву.

За словами начальника воєнної розвідки, у російських військ є просування на фронті, але далеко не такі, як ще пів року тому, і тим більше – не такі, як 2022 року.

"Просування у росіян є. Ситуація на фронті складна. Якщо хтось каже, що там усе добре, ну тут я вам прямо кажу – не вірте. Проблеми є", – розповів Буданов.

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Водночас він зауважив, що і у ворога не все гаразд.

"Сказати, що у росіян все добре, – ні. Інакше вони б навіть не намагались гратися у всі ці ігри з бажанням припинення вогню і схожими речами. Вибачте, якщо ти перемагаєш і ти в цьому впевнений, тоді навіщо тобі всі ці процеси?" – сказав начальник ГУР.

На запитання журналіста щодо "обвалу" фронту Буданов чітко відповів, що "обвалу" фронту немає".

На уточнювальне запитання про те, чи не станеться такий "обвал", начальник розвідки відповів: "Давайте так – завтра, післязавтра і через тиждень він не відбудеться".

До слова, військовий експерт Владислав Селезньов розповів, що наразі ситуація на фронті далека від стабільної. Зокрема, важкою є ситуація в районі Торецька та Часового Яру. Кризові наслідки може мати ситуація, що розгортається на Куп'янському напрямку.