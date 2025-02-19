Чи готується Росія до припинення активних бойових дій: відповідь РНБО

Станом на сьогодні Росія не робить у воєнному плані нічого, що свідчило б про підготовку до припинення активних бойових дій. Вона діє навпаки.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Росіяни нарощують повітряну компоненту і особовий склад армії, намагаються убезпечити заводи ВПК, особливо ті, які виробляють "Шахеди", і на них роблять плани наростити їх виробництво", – наголосив він.

Раніше Коваленко наголосив, що Росія намагається вдавати з себе миротворця, але продовжує готуватися до війни.

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