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Чи готується Росія до припинення активних бойових дій: відповідь РНБО

Чи готується Росія до припинення активних бойових дій: відповідь РНБО

Війна в Україні

Окупанти не мають наміру зупинятися.

Станом на сьогодні Росія не робить у воєнному плані нічого, що свідчило б про підготовку до припинення активних бойових дій. Вона діє навпаки.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Росіяни нарощують повітряну компоненту і особовий склад армії, намагаються убезпечити заводи ВПК, особливо ті, які виробляють "Шахеди", і на них роблять плани наростити їх виробництво", – наголосив він.

Раніше Коваленко наголосив, що Росія намагається вдавати з себе миротворця, але продовжує готуватися до війни. 

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