Росія бреше про підготовку Україною терактів у ЄС – РНБО

Насправді саме РФ провела низку диверсій і підпалів у країнах ЄС та НАТО.
Росія може готувати диверсії у країнах Євросоюзу, щоб звинуватити в цьому Україну. Мета – звинуватити Київ "у зриві миру", якого не хоче сама Росія.
Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко, коментуючи заяви Служби зовнішньої розвідки Росії.
Що заявили в Росії?
У російській СЗР вигадали, що начебто Київ для зриву мирних переговорів планує проведення серії терактів проти дипломатичних представництв РФ у країнах Європи.
Російська розвідка уточнила, що Україна начебто може здійснити теракти у Німеччині, країнах Балтії та Скандинавії, можливо, що віддасть перевагу Словаччині та Угорщині.
Відповідь України
Коваленко назвав ці російські заяви інформаційною операцією під умовною назвою "Україна не хоче миру". Її курує керівник СЗР Росії, давній друг президента Володимира Путіна – Сергій Наришкін.
Керівник ЦПД акцентував, що Наришкін вже провалив кабельні диверсії проти країн НАТО, виставивши Росію винуватцем. А після цього почав розповідати, що Україна готує теракти щодо суден.
"Зараз Наришкін почерк не змінює і бреше про "підготовку Україною терактів в ЄС", – зазначив Коваленко.
Він нагадав, що насправді саме Росія вдаштувала низку диверсій і підпалів у країнах Євросоюзу та НАТО, намагалася вбити гендиректора Rheinmetall, про що заявляли у самому Альянсі.
"Тепер Наришкін готує можливі диверсії для звинувачення України. Але він настільки бездарний, що інформаційно одразу зрозуміло, що це робити буде рф. І ось це все – частина кампанії, щоб звинуватити Україну "у зриві миру", якого не хоче сама рф", – пояснив керівник ЦПД.
Нагадаємо, в кінці січня була скоєна диверсія у Балтійському морі: пошкоджено підводний кабель між Латвією та Швецією.
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