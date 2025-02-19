Насправді саме РФ провела низку диверсій і підпалів у країнах ЄС та НАТО.

Росія може готувати диверсії у країнах Євросоюзу, щоб звинуватити в цьому Україну. Мета – звинуватити Київ "у зриві миру", якого не хоче сама Росія.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко, коментуючи заяви Служби зовнішньої розвідки Росії.

Що заявили в Росії?

У російській СЗР вигадали, що начебто Київ для зриву мирних переговорів планує проведення серії терактів проти дипломатичних представництв РФ у країнах Європи.

Російська розвідка уточнила, що Україна начебто може здійснити теракти у Німеччині, країнах Балтії та Скандинавії, можливо, що віддасть перевагу Словаччині та Угорщині.

Відповідь України

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Коваленко назвав ці російські заяви інформаційною операцією під умовною назвою "Україна не хоче миру". Її курує керівник СЗР Росії, давній друг президента Володимира Путіна – Сергій Наришкін.

Керівник ЦПД акцентував, що Наришкін вже провалив кабельні диверсії проти країн НАТО, виставивши Росію винуватцем. А після цього почав розповідати, що Україна готує теракти щодо суден.

"Зараз Наришкін почерк не змінює і бреше про "підготовку Україною терактів в ЄС", – зазначив Коваленко.

Він нагадав, що насправді саме Росія вдаштувала низку диверсій і підпалів у країнах Євросоюзу та НАТО, намагалася вбити гендиректора Rheinmetall, про що заявляли у самому Альянсі.

"Тепер Наришкін готує можливі диверсії для звинувачення України. Але він настільки бездарний, що інформаційно одразу зрозуміло, що це робити буде рф. І ось це все – частина кампанії, щоб звинуватити Україну "у зриві миру", якого не хоче сама рф", – пояснив керівник ЦПД.

Нагадаємо, в кінці січня була скоєна диверсія у Балтійському морі: пошкоджено підводний кабель між Латвією та Швецією.